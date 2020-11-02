Сегодня в Петербурге ожидается необычно сильный ветер, а вообще на этой неделе будет необычно тепло. Минус 15 градусов в начале ноября помнят далеко не все петербуржцы.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный умеренный, вечером местами порывы до сильного. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что порывы могут достигать 15 м/с, и в это время лучше закрыть окна в домах, а на улице держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Температура воздуха с ночных 0-2 градусов днём повысится до плюс 4-6.
Это типичная погода для 2 ноября. Согласно истории наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, в течение суток температура колеблется в пределах от минус 1 до плюс 7 градусов, напоминает «Яндекс». Самое холодное 2 ноября зафиксировано в 1960 году, когда минимальная дневная температура составила минус 15 градусов, а самое тёплое – в 2011 году, плюс 11.
Плюс 11 обещают уже завтра. А в целом на этой неделе воздух может прогреться до плюс 14. Также со вторника начнутся дожди, притом что сильные порывы ветра сохранятся.
Октябрь в Петербурге, напомним, стал одним из самых тёплых за всю историю наблюдений.