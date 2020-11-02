Сегодня в Петербурге ожидается необычно сильный ветер, а вообще на этой неделе будет необычно тепло. Минус 15 градусов в начале ноября помнят далеко не все петербуржцы.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 ноября в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, южный умеренный, вечером местами порывы до сильного. ГУ МЧС по Петербургу предупреждает, что порывы могут достигать 15 м/с, и в это время лучше закрыть окна в домах, а на улице держаться подальше от деревьев и шатких конструкций. Температура воздуха с ночных 0-2 градусов днём повысится до плюс 4-6.