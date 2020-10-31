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31.10.2020 23:29
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Количество жертв коронавируса в России превысило 28 тысяч человек

В российскую статистику добавили ещё 52 человека, которые скончались от коронавирусной инфекции. Об этом 31 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Новые смерти подтверждены в Москве. С учётом свежих данных, всего в столице от COVID-19 скончались 6 820 человек. При этом по стране число коронавирусных смертей пошло на 29-ю тысячу: в России подтверждено 28 042 умерших.

Первое место по этому показателю занимает Москва, на втором находится Петербург — в городе скончались 3 843 человека. Из них 42 попали в статистику за последние сутки.

За весь период пандемии в России выявили более 1 миллиона 618 тысяч заболевших. Выздоровели примерно 75%.

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Комментарии (8)

Paul3390
Интересно - а почему в Китае эпидемия давно закончилась? С минимальными потерями?
bluxer
у меня здесь ощущение, что я на сайте общества свидетелей короновируса.
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