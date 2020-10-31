Количество жертв коронавируса в России превысило 28 тысяч человек

В российскую статистику добавили ещё 52 человека, которые скончались от коронавирусной инфекции. Об этом 31 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.



Новые смерти подтверждены в Москве. С учётом свежих данных, всего в столице от COVID-19 скончались 6 820 человек. При этом по стране число коронавирусных смертей пошло на 29-ю тысячу: в России подтверждено 28 042 умерших.



Первое место по этому показателю занимает Москва, на втором находится Петербург — в городе скончались 3 843 человека. Из них 42 попали в статистику за последние сутки.

