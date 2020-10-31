В Петербурге опять растет смертельная статистика. За сутки подтвердилась гибель 42 человек от коронавируса

За последние сутки в Петербурге подтвердилась смерть 42 человек от коронавируса. Об этом 31 октября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекций.



Летальная статистика в Северной столице растет — накануне сообщалось о 36 погибших. По России за сутки зафиксировали 334 смерти.



Первое место по суточному приросту удерживает Москва, где отчитались ещё о 55 летальных исходах. Петербург занимает второе место, на третье с 15 случаями попала Костромская область. Ещё в пятидесяти регионах подтверждено от одного до 13 умерших, Ленинградской области в списке нет.

