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31.10.2020 10:51
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В Петербурге опять растет смертельная статистика. За сутки подтвердилась гибель 42 человек от коронавируса

За последние сутки в Петербурге подтвердилась смерть 42 человек от коронавируса. Об этом 31 октября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекций.

Летальная статистика в Северной столице растет — накануне сообщалось о 36 погибших. По России за сутки зафиксировали 334 смерти.

Первое место по суточному приросту удерживает Москва, где отчитались ещё о 55 летальных исходах. Петербург занимает второе место, на третье с 15 случаями попала Костромская область. Ещё в пятидесяти регионах подтверждено от одного до 13 умерших, Ленинградской области в списке нет.

По официальным данным, в России за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 27 990 человек. Из них 6 768 скончались в Москве, 3 843 — в Петербурге.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Баба Нюра
Ну и? Сколько человек еще должно отправиться в мир иной, чтобы наши властители наконец обратили внимание на ситуацию и начали хоть что-то делать?
Я имею ввиду что-то делать, чтобы предотвратить рост заболевших. Потому что пока они только увеличивают количество коек. Следуя этой логике, дальше надо создавать новые кладбища, морги и т.п.... Да и это увеличение количества коек.... Ну можно построить еще один Ленэкспо, да хоть 10 лэнекспо.... Где возьмут врачей, которые будут там работать?
262125901
Нус, мы готовы, господин Бегунов.....давайте приказы: руки в жопу, маски на морду, на головы ушанки,
в уши беруши. А попутно взорвите больницы, закройте всё что вообще имеет входы и выходы. Главное сейчас - найти деньги чтобы пробурить шахту в метро, которое уже много лет вообще не строится.
gencon
Наперсточники
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