Задержан подозреваемый в стрельбе возле Греческой православной церкви в Лионе

Подозреваемый в стрельбе у Греческой православной церкви в Лионе задержан. Об этом 31 октября вечером пишет Lyonmag.



По данным издания, «мужчину узнали, когда он ел кебаб». Оружия при нем не нашли. Ранее сообщалось, что в Лион ввели войска после стрельбы, в которой пострадал православный священник, уроженец Греции. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, а стрелок скрылся. Нападавший стрелял из обреза, переделанного из охотничьего ружья.

В Национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что оценивают ситуацию, прежде чем объявить происшествие терактом. Мотивы нападавшего пока неизвестны.