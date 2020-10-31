Задержан подозреваемый в стрельбе возле Греческой православной церкви в Лионе
Подозреваемый в стрельбе у Греческой православной церкви в Лионе задержан. Об этом 31 октября вечером пишет Lyonmag.
По данным издания, «мужчину узнали, когда он ел кебаб». Оружия при нем не нашли. Ранее сообщалось, что в Лион ввели войска после стрельбы, в которой пострадал православный священник, уроженец Греции. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, а стрелок скрылся. Нападавший стрелял из обреза, переделанного из охотничьего ружья.
В Национальной антитеррористической прокуратуре заявили, что оценивают ситуацию, прежде чем объявить происшествие терактом. Мотивы нападавшего пока неизвестны.
29 октября Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне. Нападениям подверглись церковь и полицейские. В Ницце действовал исламский радикал, в Авиньоне застрелили мужчину, атаковавшего правоохранителей с криком «Аллах Акбар!». Ещё одно нападение успели предотвратить в Лионе.
За две недели до этого в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа обезглавил учителя истории из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Возмущение мусульман «исламофобской» политикой Франции докатилось до Москвы, в Петербурге усилили безопасность консульства страны.