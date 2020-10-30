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30.10.2020 21:45
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Криштиану Роналду вылечился после заражения коронавирусом

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба "Ювентуса".

35-летний португалец сдал первый тест на коронавирус с положительным результатом 13 октября. Из-за этого он пропустил игру сборной Португалии против команды Швеции в Лиге наций, а также два матча "Ювентуса" в Лиге чемпионов против украинского "Динамо" (Киев) и испанской "Барселоны" и встречу против "Вероны" в чемпионате Италии.

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