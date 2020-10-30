МИД РФ указал на Украину как источник протестов в Белоруссии

Министерство иностранных дел России считает, что протестами в Белоруссии руководили, в том числе, с Украины. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — приводит слова Сыромолотова РИА Новости 30 октября.

Он отметил уменьшение масштабов, «несмотря на поддержку извне», но заявил о радикализации протестных акций в соседней республике. По словам представителя МИД, «становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей».