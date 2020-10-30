МИД РФ указал на Украину как источник протестов в Белоруссии

Министерство иностранных дел России считает, что протестами в Белоруссии руководили, в том числе, с Украины. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Действительно, располагаем информацией о том, что дестабилизацией ситуации в Белоруссии управляли, в том числе с территории Украины», — приводит слова Сыромолотова РИА Новости 30 октября.
Он отметил уменьшение масштабов, «несмотря на поддержку извне», но заявил о радикализации протестных акций в соседней республике. По словам представителя МИД, «становится больше воинствующих молодчиков с арматурой и булыжниками, настроенных на агрессивные действия против правоохранителей».
Сыромолотов напомнил и о сотрудничестве «компетентных органов России и Белоруссии по проблематике обеспечения безопасности».
Накануне президент Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева после его высказываний о войне в Белоруссии. Республика закрыла на въезд сухопутные границы со всеми соседями, кроме России.
12 октября первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил о возможности применения боевого оружия для обеспечения порядка на улицах Минска, назвав протесты «крайне радикальными». Также он отметил, что милиция Белоруссии столкнулась с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».
В тот же день милиция Минска подтвердила применение светошумовых патронов и слезоточивого газа против марша пенсионеров.
28 октября стало известно о том, что в окно здания отдела ГАИ Белоруссии бросили коктейль Молотова, из-за чего в помещении начался пожар.