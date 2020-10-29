Всех выпускать, никого не впускать. Белоруссия закрывает на въезд сухопутные границы со всеми, кроме России

Белоруссия закрывает свои сухопутные границы на въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом 29 октября пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета страны Антона Бычковского.

Ограничения не распространяются: на сотрудников дипломатических ведомств; водителей, работающих на международных автоперевозках, и членов поездных бригад международного железнодорожного сообщения. Пункт пропуска в аэропорту Минска продолжает работать в обычном режиме. Официальной причиной для введения ограничений называется распространение коронавируса. Отметим, с самого начала пандемии Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которая вовсе не ограничивала сообщение с другими странами.

