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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
29.10.2020 19:29
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Всех выпускать, никого не впускать. Белоруссия закрывает на въезд сухопутные границы со всеми, кроме России

Белоруссия закрывает свои сухопутные границы на въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Об этом 29 октября пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета страны Антона Бычковского.

Ограничения не распространяются: на сотрудников дипломатических ведомств; водителей, работающих на международных автоперевозках, и членов поездных бригад международного железнодорожного сообщения. Пункт пропуска в аэропорту Минска продолжает работать в обычном режиме. Официальной причиной для введения ограничений называется распространение коронавируса. Отметим, с самого начала пандемии Белоруссия оставалась одной из немногих стран, которая вовсе не ограничивала сообщение с другими странами.

Ранее сегодня Александр Лукашенко заявил о закрытии границы, но довольно уклончиво: «Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты».

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Комментарии (5)

Otkating
Дырок в крышке гроба стало меньше.
Кельт
Это нужно было сделать при первых телодвижениях сторонников домохозяйки. Повод железный - пандемия.
bombaleilo
Обещумел старик
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