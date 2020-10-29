Привычный пейзаж Петропавловской крепости разнообразили бытовыми городками и стройматериалами. Нарушителям грозит штраф до миллиона
Исторические сооружения на территории Петропавловской крепости в Петербурге дополнили современными постройками. Инспекторы во время проверки не посчитали, что они вписываются в пейзаж. Теперь нарушителям грозят крупные штрафы.
Проверяющие обнаружили, что на территории крепости был самовольно установлен бытовой городок по заказу Гознака, сообщает 29 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Еще один бытовой городок поставило ООО «Краски Города», музей истории Петербурга проштрафился самовольным размещением фасадных лесов, временных ограждений и складированием стройматериалов. На девяти участках крепости нашлись нестационарные сооружения площадью более 10 кв. м.
Инспекция возбудила дела об административных правонарушениях. Каждой организации грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.