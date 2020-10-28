Под Петербургом нашли мертвым судью. У него огнестрельное ранение

Судья Гатчинского районного суда найден мертвым в своей квартире. Рядом с телом лежало ружье.



О смерти 59-летнего судьи 28 октября сообщает 47news. Его нашли мертвым в квартире на улице Изотова в Гатчине. На теле было обнаружено огнестрельное ранение, а рядом ружье. Сообщается, что у него были проблемы со здоровьем.

Ранее погибший трудился в военной прокуратуре, в 2002–2003 годах был адвокатом, затем стал мировым судьей в Гатчинском районе. В горсуде начал работать с 2008 года.