FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +11
77.55р91.26р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 19:11
8
Печать

Под Петербургом нашли мертвым судью. У него огнестрельное ранение

Судья Гатчинского районного суда найден мертвым в своей квартире. Рядом с телом лежало ружье.

О смерти 59-летнего судьи 28 октября сообщает 47news. Его нашли мертвым в квартире на улице Изотова в Гатчине. На теле было обнаружено огнестрельное ранение, а рядом ружье. Сообщается, что у него были проблемы со здоровьем.

Ранее погибший трудился в военной прокуратуре, в 2002–2003 годах был адвокатом, затем стал мировым судьей в Гатчинском районе. В горсуде начал работать с 2008 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

aaignat
Совесть заела?
bombaleilo
Госдеп
perrkele_sattana
Сам вынес приговор, сам привел его в исполнение. Хотя... а может причастен Ярош или Навальный?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний