На развязке трассы М-10 с «Южным полукольцом» под Тосно перекроют четыре съезда
Дорожники с 29 октября по 3 ноября перекроют четыре съезда на развязке федеральной трассы М-10 «Россия» и дороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Тосненском районе Ленинградской области.
Как сообщает 28 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с работами по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия полностью закроют съезды № 2, 3, 4 и 5. Движение будут перекрывать в три этапа:
- с 9:00 до 23:00 29 октября — съезды с А-120 на М-10 в направлении Москвы (№2) и с М-10 на А-120 из Петербурга (№3);
- с 9:00 30 октября до 9:00 31 октября — съезды с М-10 на А-120 из Москвы (№4) и с А-120 на М-10 в направлении в Петербурга (№5);
- с 9:00 2 ноября до 9:00 3 ноября — съезды с А-120 на М-10 в Москву (№2) и с М-10 на А-120 из Петербурга (№3).
Полное перекрытие съездов призвано обеспечить безопасность участников дорожного движения на время фрезерования и укладки асфальтобетонного покрытия. Работы выполнит АО «ПО РосДорСтрой».