Минздрав уточнил, каких главврачей и специалистов ограничат в комментариях по коронавирусу

Как он рассказал 28 октября изданию «Подъём», речь идет только о федеральных учреждениях, подведомственных Минздраву РФ. Областные больницы подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения, которые структурно относятся к правительству региона. То есть они не подпадают под действие нового постановления.

«Письмо адресовано руководителям подведомственных (федеральных) учреждений и главным внештатным специалистам», — подчеркнул Радецкий.

Тем не менее на решение Минздрава уже отреагировали в Союзе журналистов России. Его глава Владимир Соловьев осудил его в комментарии РИА Новости.

«В этом решении, конечно, можно усмотреть очередное препятствие получению информации. Тем более в такой непростой и опасный период, когда мы все переживаем», — заявил Соловьев.

Как писала «Фонтанка», Министерство здравоохранения России потребовало согласовывать любые публичные высказывания врачей и медицинских учреждений о коронавирусе. Якобы «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».