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28.10.2020 17:09
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Минздрав уточнил, каких главврачей и специалистов ограничат в комментариях по коронавирусу

Резонансное решение Министерства здравоохранения России ограничить комментирование коронавирусной темы, введя обязательное согласование высказываний с чиновниками, распространяется на ограниченный круг лиц, пояснил пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий.

Как он рассказал 28 октября изданию «Подъём», речь идет только о федеральных учреждениях, подведомственных Минздраву РФ. Областные больницы подчиняются региональным министерствам и департаментам здравоохранения, которые структурно относятся к правительству региона. То есть они не подпадают под действие нового постановления.

«Письмо адресовано руководителям подведомственных (федеральных) учреждений и главным внештатным специалистам», — подчеркнул Радецкий.

Тем не менее на решение Минздрава уже отреагировали в Союзе журналистов России. Его глава Владимир Соловьев осудил его в комментарии РИА Новости.

«В этом решении, конечно, можно усмотреть очередное препятствие получению информации. Тем более в такой непростой и опасный период, когда мы все переживаем», — заявил Соловьев.

Как писала «Фонтанка», Министерство здравоохранения России потребовало согласовывать любые публичные высказывания врачей и медицинских учреждений о коронавирусе. Якобы «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

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Комментарии (4)

Olaaa
Минздрав когда займется своими прямым обязанностями по оздоровлению граждан РФ? Не пора ли сокращать количество потребляемых углеводов населением? Сокращать количество диабетиков? Пересматривать систему в пользу профилактики, а не лечения "симптом=> таблетка". Что делать с гиподинамией людей после 25?! Единицы занимаются спортом, жизнь становится всё менее активной и подвижной. Что с этим делать? Только рты затыкать и умеем.
Olaaa
Очередное позорное решение. Есть что скрывать?!
263784231
Надо очную ставку им устроить, чтобы всё-таки выяснить, о чём можно говорить на самом деле.
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