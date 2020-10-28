Минздрав потребовал согласовывать с ним все комментарии врачей о коронавирусе. Причиной названа «перегрузка информационной повестки»

Министерство здравоохранения России потребовало согласовывать любые публичные высказывания врачей и медицинских учреждений о коронавирусе. Об этом 28 октября сообщила Meduza со ссылкой на письмо Минздрава, которое разослано подведомственным врачам и медицинским учреждениям. В пресс-службе ведомства подлинность письма подтвердили.

«Любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», — сказано в письме министерства.