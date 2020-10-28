FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
76.46р90.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 15:46
2
Печать

Минздрав потребовал согласовывать с ним все комментарии врачей о коронавирусе. Причиной названа «перегрузка информационной повестки»

Министерство здравоохранения России потребовало согласовывать любые публичные высказывания врачей и медицинских учреждений о коронавирусе. Об этом 28 октября сообщила Meduza со ссылкой на письмо Минздрава, которое разослано подведомственным врачам и медицинским учреждениям. В пресс-службе ведомства подлинность письма подтвердили.

«Любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону», — сказано в письме министерства.

В официальном комментарии ведомства указано, что эта мера принята «для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19» из-за того, что информационная повестка «перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

anestesiolog.md
Ну да, ну да. Согласовывать. Как только выйдет закон, так и будем согласовывать. До этого - сорян, но, как частное лицо, что хочу - то и говорю.
spb7771250
Понятно, это называется сокрытие или искажение информации, больше таких историй, как в Омске со скорыми мы не должны увидеть.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний