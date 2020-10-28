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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 09:11
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В Германии из-за коронавируса предложили закрыть рестораны и бордели. Все развлечения отменяются

Власти Германии планируют новые ограничения в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом. О предложениях аппарата канцлера Ангелы Меркель закрыть рестораны, бары и даже публичные дома пишет 28 октября Bild.

По данным издания, с 4 ноября в стране хотят на время закрыть театры и кинотеатры, аттракционы и парки развлечений, фитнес-студии, спортивные сооружения, бассейны, косметические салоны, массажные кабинеты и даже публичные дома. Исключение сделано только для парикмахерских. Все развлекательные мероприятия отменяются, а появляться на улице можно только с родственниками или соседями.

Школы и детские сады предлагается оставить открытыми. С 24 октября в Берлине обязали носить средства защиты на открытом воздухе.

В Германии выявили 11 409 новых заболевших коронавирусом. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 превысило 449 тысяч, свидетельствуют данные Института Роберта Коха.

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Комментарии (2)

-4°
Пойдешь, так, в бордель, и не знаешь, что от туда хуже принести
260569221
Ахах))) а у нас когда бордели закроют??
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