В Германии из-за коронавируса предложили закрыть рестораны и бордели. Все развлечения отменяются
Власти Германии планируют новые ограничения в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом. О предложениях аппарата канцлера Ангелы Меркель закрыть рестораны, бары и даже публичные дома пишет 28 октября Bild.
По данным издания, с 4 ноября в стране хотят на время закрыть театры и кинотеатры, аттракционы и парки развлечений, фитнес-студии, спортивные сооружения, бассейны, косметические салоны, массажные кабинеты и даже публичные дома. Исключение сделано только для парикмахерских. Все развлекательные мероприятия отменяются, а появляться на улице можно только с родственниками или соседями.
Школы и детские сады предлагается оставить открытыми. С 24 октября в Берлине обязали носить средства защиты на открытом воздухе.
В Германии выявили 11 409 новых заболевших коронавирусом. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 превысило 449 тысяч, свидетельствуют данные Института Роберта Коха.