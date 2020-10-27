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27.10.2020 13:19
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Тысячи российских женщин отказались от абортов, снизив показатель почти на 30 процентов. Больше полумиллиона его сделали

За прошлый год в России было сделано 523 тысячи абортов, что примерно на 40 тысяч меньше, чем в 2018-м . При этом статистика за пять лет показала снижение на 29,9%.

По словам заместителя министра здравоохранения Олега Салагая, из общего количества абортов число тех, что были сделаны просто по желанию женщины, сократилось примерно на 40%. Задумывались над вопросом деторождения, сидя на приемах в женских консультациях, 270 тысяч беременных, из них 45 тысяч в итоге отказались от аборта. Годом ранее Минздрав отчитался о 567 тысячах абортов, последняя статистика показала снижение до 523 тысяч.

Одновременно с этим растет количество ЭКО. С Нового года и до сентября 2020-го экстракорпорально были оплодотворены 47,6 тысячи женщин. Салагай назвал количество циклов ЭКО, которое проводится в России, «беспрецедентно высоким».

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