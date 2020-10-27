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27.10.2020 11:56
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Малком отправился с «Зенитом» на матч с «Боруссией»

Футбольный клуб «Зенит» отправился в Дортмунд на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии». Видео из Пулково опубликовал в своем инстаграме журналист Сергей Циммерман во вторник, 27 октября.

Судя по видео, вместе с командой отправился на выездную игру бразильский нападающий Малком, пропустивший несколько матчей из-за травмы.

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге» со счетом 1:2, что осложнило задачу по выходу в плей-офф.

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