«Зенит» опять проиграл. Семак в отставку не собирается
Впервые с декабря 2018 года петербургский клуб проиграл дома в чемпионате: в матче 12-го тура, «Рубину», по делу. Петербургские болельщики пытаются пережить второе поражение за неделю.
Во вторник «Зенит» в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Брюгге» со счетом 1:2. С тем же счетом — в субботу «Рубину» в чемпионате страны. Многочисленные штанги, дикие ошибки, легкая потасовка: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как команда Сергея Семака впервые за многие месяцы проиграла дома в Российской премьер-лиге и рискует упустить первое место в турнирной таблице.
Сергей Семак и Леонид Слуцкий, нынешний главный тренер «Зенита», знакомы 14 лет. Именно под руководством бывшего главного тренера сборной России Семак перезапускал свою карьеру футболиста после возвращения из командировки в парижский ПСЖ в 2006 году в статусе капитана ФК «Москва». Капитанил же Сергей Богданович и в «Рубине», который становился чемпионом два года подряд — в 2008-м и в 2009 годах. Руководил тогда клубом из Казани ныне безработный специалист Курбан Бердыев (который, как говорят, на неделе приезжал в Петербург пообщаться с Семаком). Слуцкий был назначен в «Рубин» по ходу прошлого чемпионата, заменил экс-защитника казанцев Романа Шаронова. Для экс-наставника «Москвы», «Крыльев Советов», ЦСКА работа в Казани стала первой после зарубежной командировки: до того Слуцкий единственный в новейшей истории отечественного футбола поработал главным тренером за границей — в английском «Халле» и голландском «Витессе».
Занимательная статистика
К матчу 12-го тура ценители футбольной статистики зафиксировали у петербургского клуба суперсерию: 9 домашних побед подряд в лиге. Это рекорд «Зенита», это рекорд турнира.
К слову, последний раз в чемпионате команда Семака проигрывала как раз «Рубину» — в декабре 2018 года (от того «Рубина» в составе казанского клуба не осталось ни одного футболиста, да и «Зенит» изменился капитально). После трети турнира команда Слуцкого — лидер по количеству создаваемых голевых моментов, но казанцев сильно подводит реализация: в гол превращается лишь один из трех эпизодов. Несмотря на эту россыпь моментов, по итогам 11 туров «Рубин» занимал лишь 9 место в турнирной таблице.
Возвращение легенды
Именно в «Рубин» после 7 лет в «Зените» этим летом перешел Олег Шатов. В свое время Слуцкий видел в полузащитнике того игрока, на которого он делал ставку в сборной. За петербургский клуб воспитанник нижнетагильского футбола провел 139 матчей, блистал в Лиге чемпионов во времена Андре Виллаш-Боаша. Во времена Роберто Манчини Шатов провел полсезона в составе «Краснодара», забивал петербургскому клубу на «Газпром Арене», был заменен и сидел на скамейке в слезах.
Игра в атаку
Матч получился неожиданно ярким для российского чемпионата, который любители справедливо критикуют за определенную закрытость. Счет в первом тайме открыл Александр Ерохин, после чего «Рубин» дважды попадал в штангу, не забил гол в пустые ворота, но все-таки сравнял счет, забив в раздевалку: верховую подачу, продавив Ярослава Ракицкого, замкнул головой серб Джордже Деспотович. Во втором тайме показалось, что был пенальти на Артеме Дзюбе, с 5 метров выше ворот пробил Себастьян Дриусси.
На 69 минуте «Рубин» вышел вперед: швейцарец Дарко Йевтич дальним ударом обвел Михаила Кержакова и вывел гостей, вернув на табло счет двухлетней давности — 1:2.
Штаб Семака ответил тройной заменой: вместо Магомеда Оздоева на поле вышел Далер Кузяев, вместо Дриусси — Алексей Сутормин, Данил Круговой — вместо Вильмара Барриоса (Дуглас Сантос с позиции левого защитника сместился в опорную зону),
На 72 минуте после фола Деяна Ловрена на Хвиче Кварацхелии игроки начали толкаться и общаться на повышенных тонах. Показалось, что главный арбитр матча Николай Волошин немного потерял нити происходящего на поле. После просмотра повторов создалось впечатление, что яркий грузин из «Рубина» больше исполнял фол.
На 80-й минуте после дичайшей ошибки Ракицкого вышедший на замену Александр Зуев мог первым касанием довести счет до неприличного, но пробил в очередную штангу — третью по счету. Андрей Мостовой вышел вместо Вендела у «Зенита»: увы, игра бразильского новичка петербургского клуба не оставила воспоминаний.
В самом конце матча Ракицкий мог исправиться за многочисленные ошибки, но в выгодной ситуации пробил с правой нерабочей ноги выше ворот. Это, конечно, невероятная магия цифр, но повторилось всё как встарь: «Зенит» проиграл «Рубину» 9 декабря 2018 года со счетом 2:1, «Зенит» проиграл «Рубину» 24 октября 2020 года 2:1.
После матча Семак сообщил, что в отставку не собирается: «Есть болельщики, которые с командой всегда, а есть те, кто привязан к результату. Конечно, проигрыш не нравится никому. Возможность отставки я не рассматриваю. Передо мной стоят определенные задачи, а дальнейшие решения принимает руководство».
Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»