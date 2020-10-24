Впервые с декабря 2018 года петербургский клуб проиграл дома в чемпионате: в матче 12-го тура, «Рубину», по делу. Петербургские болельщики пытаются пережить второе поражение за неделю.

Во вторник «Зенит» в дебютном матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл «Брюгге» со счетом 1:2. С тем же счетом — в субботу «Рубину» в чемпионате страны. Многочисленные штанги, дикие ошибки, легкая потасовка: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как команда Сергея Семака впервые за многие месяцы проиграла дома в Российской премьер-лиге и рискует упустить первое место в турнирной таблице.



Сергей Семак и Леонид Слуцкий, нынешний главный тренер «Зенита», знакомы 14 лет. Именно под руководством бывшего главного тренера сборной России Семак перезапускал свою карьеру футболиста после возвращения из командировки в парижский ПСЖ в 2006 году в статусе капитана ФК «Москва». Капитанил же Сергей Богданович и в «Рубине», который становился чемпионом два года подряд — в 2008-м и в 2009 годах. Руководил тогда клубом из Казани ныне безработный специалист Курбан Бердыев (который, как говорят, на неделе приезжал в Петербург пообщаться с Семаком). Слуцкий был назначен в «Рубин» по ходу прошлого чемпионата, заменил экс-защитника казанцев Романа Шаронова. Для экс-наставника «Москвы», «Крыльев Советов», ЦСКА работа в Казани стала первой после зарубежной командировки: до того Слуцкий единственный в новейшей истории отечественного футбола поработал главным тренером за границей — в английском «Халле» и голландском «Витессе».



Занимательная статистика К матчу 12-го тура ценители футбольной статистики зафиксировали у петербургского клуба суперсерию: 9 домашних побед подряд в лиге. Это рекорд «Зенита», это рекорд турнира. К слову, последний раз в чемпионате команда Семака проигрывала как раз «Рубину» — в декабре 2018 года (от того «Рубина» в составе казанского клуба не осталось ни одного футболиста, да и «Зенит» изменился капитально). После трети турнира команда Слуцкого — лидер по количеству создаваемых голевых моментов, но казанцев сильно подводит реализация: в гол превращается лишь один из трех эпизодов. Несмотря на эту россыпь моментов, по итогам 11 туров «Рубин» занимал лишь 9 место в турнирной таблице. Возвращение легенды Именно в «Рубин» после 7 лет в «Зените» этим летом перешел Олег Шатов. В свое время Слуцкий видел в полузащитнике того игрока, на которого он делал ставку в сборной. За петербургский клуб воспитанник нижнетагильского футбола провел 139 матчей, блистал в Лиге чемпионов во времена Андре Виллаш-Боаша. Во времена Роберто Манчини Шатов провел полсезона в составе «Краснодара», забивал петербургскому клубу на «Газпром Арене», был заменен и сидел на скамейке в слезах.

Игра в атаку Матч получился неожиданно ярким для российского чемпионата, который любители справедливо критикуют за определенную закрытость. Счет в первом тайме открыл Александр Ерохин, после чего «Рубин» дважды попадал в штангу, не забил гол в пустые ворота, но все-таки сравнял счет, забив в раздевалку: верховую подачу, продавив Ярослава Ракицкого, замкнул головой серб Джордже Деспотович. Во втором тайме показалось, что был пенальти на Артеме Дзюбе, с 5 метров выше ворот пробил Себастьян Дриусси. На 69 минуте «Рубин» вышел вперед: швейцарец Дарко Йевтич дальним ударом обвел Михаила Кержакова и вывел гостей, вернув на табло счет двухлетней давности — 1:2. Штаб Семака ответил тройной заменой: вместо Магомеда Оздоева на поле вышел Далер Кузяев, вместо Дриусси — Алексей Сутормин, Данил Круговой — вместо Вильмара Барриоса (Дуглас Сантос с позиции левого защитника сместился в опорную зону), На 72 минуте после фола Деяна Ловрена на Хвиче Кварацхелии игроки начали толкаться и общаться на повышенных тонах. Показалось, что главный арбитр матча Николай Волошин немного потерял нити происходящего на поле. После просмотра повторов создалось впечатление, что яркий грузин из «Рубина» больше исполнял фол.