Малком пропустит матч против «Рубина». Зато вернулся Жирков

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Малком пропустит матч 12 тура РПЛ с «Рубином», который пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

«Пока дополнительной информации по Малкому нет. Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно», — подчеркнул Семак.

В то же время главный тренер «Зенита» добавил, что восстановился Юрий Жирков и есть вероятность, что он сыграет против «Рубина».