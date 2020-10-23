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23.10.2020 12:12
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Малком пропустит матч против «Рубина». Зато вернулся Жирков

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Малком пропустит матч 12 тура РПЛ с «Рубином», который пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на главного тренера петербургской команды Сергея Семака.

«Пока дополнительной информации по Малкому нет. Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно», — подчеркнул Семак.

В то же время главный тренер «Зенита» добавил, что восстановился Юрий Жирков и есть вероятность, что он сыграет против «Рубина».

Матч «Зенит» — «Рубин» пройдет в субботу, 24 октября, на «Газпром Арене». Начало в 16:30. Петербуржцы после 11 туров с 24 очками идут на первом месте. Казанцы — с 15 очками на девятой строчке.

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Комментарии (1)

Piter4452
Не пора ли уже спросить с покупателя, почему 40 млн. прохлаждается.
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