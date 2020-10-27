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27.10.2020 11:17
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Пиво на стадионы могут вернуть уже в ноябре

Уже в ноябре 2020 года Госдума РФ может принять закон, который вернет продажу пива на стадионы. Как сообщает ТАСС во вторник, 27 октября, со ссылкой на главу комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, соответствующий законопроект включен в примерную программу решением парламента.

«Однако говорить о его принятии пока преждевременно. Концепция законопроекта обсуждается всеми заинтересованными сторонами», — подчеркнул Пайкин.

Напомним, запрет на продажу пива на спортивных мероприятиях действует в России с 2005 года. В декабре 2019-го Госдума одобрила в первом чтении законопроект о снятии этого ограничения.

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Комментарии (15)

baddancer
Долго думали. Давно бы так.
Modest_5e4ce41f7533b
На трибунах будут стоять ящики с пивом, зрителей не будет. Фантастам такое придумать не по силам.
Александр Смуров
Напиток тех кому по должности и происхождению виноградного вина не хватило.
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