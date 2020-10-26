Кража «Лексуса» в Репино стала мошенничеством. Для этого петербургским оперативникам пришлось слетать в Мурманск

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 26 октября, три месяца назад в полицию Курортного района поступило сообщение от 40-летней гражданки, которая сообщила о том, что в ночь на 23 августа в пос. Репино от дома по Приморскому шоссе неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль «Лексус». Женщина оценила ущерб от угона в 6 млн 400 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Однако расследование выявило, что никто иномарку не угонял. 22 октября оперативники в ходе командировки в Мурманск задержали троих неработающих, в том числе владелицу иномарки, заявившую о хищении: 36-летнего мужчину и двух женщин, 35 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос).



Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 23 октября возбуждено еще одно уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования).



В тот же день в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое жителей города Выборга, мужчины 36 и 42 лет. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. 25 октября злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

