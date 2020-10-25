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25.10.2020 10:40
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Вдова Михаила Круга объявила о разводе с третьим мужем

Певица Ирина Круг, вдова убитого в 2002 году исполнителя шансона Михаила Круга, объявила о своём разводе с третьим мужем, Сергеем Белоусовым, в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас года три все это шло. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно», — цитирует женщину 25 октября РИА Новости.

Она отметила, что с бывшим мужем она в хороших отношениях и позволяет ему видеться с ребёнком.

Михаил Круг был вторым мужем Ирины. Они заключили брак в 2001 году, а в мае 2002 года у пары родился сын Александр. Спустя несколько месяцев певец был убит в собственном доме. Через четыре года Ирина Круг вышла замуж за Сергея Белоусова.

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Комментарии (8)

aikole
Кому надо из круга, тот услышал: мадам-вдова свободна и примет помощь с благодарностью!
Yohoho2019
Ну, теперь страна может смело смотреть в будущее.
daisychain
"...и ПОЗВОЛЯЕТ ему видеться с ребенком"
Добрая душа! В ножки ей надо упасть в благодарностях за то, что позволяет.
Собственно, это всё, что надо знать о "равных правах родителей" в РФ.
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