Вдова Михаила Круга объявила о разводе с третьим мужем

Певица Ирина Круг, вдова убитого в 2002 году исполнителя шансона Михаила Круга, объявила о своём разводе с третьим мужем, Сергеем Белоусовым, в эфире телеканала «Россия 1».

«У нас года три все это шло. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно», — цитирует женщину 25 октября РИА Новости.

Она отметила, что с бывшим мужем она в хороших отношениях и позволяет ему видеться с ребёнком.

Михаил Круг был вторым мужем Ирины. Они заключили брак в 2001 году, а в мае 2002 года у пары родился сын Александр. Спустя несколько месяцев певец был убит в собственном доме. Через четыре года Ирина Круг вышла замуж за Сергея Белоусова.

