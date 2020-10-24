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24.10.2020 10:35
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BMW на Пискарёвском проспекте уходил от полицейского преследования перед аварией. Водитель бросил в машине двух пассажиров

Водитель BMW, разбившегося около 7 утра на Пискарёвском проспекте в Петербурге, уходил от полиции, но не справился с управлением и влетел в ограждение. Информацию 24 октября «Фонтанке» подтвердили в ГУ МВД.

«Погоня действительно была. Предварительно, у водителя не было документов. Скрылся, не справился с управлением и сбежал. Задержаны двое пассажиров. Один госпитализирован», — прокомментировали в главке.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти добавили, что госпитализация потребовалась 52-летнему мужчине.

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Комментарии (2)

veteran78
Что бы водилу сдали. Наверняка из одного аула.
260860591
А за что задержаны пассажиры?
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