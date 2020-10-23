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23.10.2020 20:27
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В Купчино машина влетела под маршрутку. ДТП попало на видео

Авария с маршрутным автобусом произошла в Петербурге вечером 23 октября. Как минимум один человек серьезно пострадал.

«Фонтанка» показывает видео ДТП с участием маршрутки К-388 на углу Пражской улицы и проспекта Славы.

В половину восьмого вечера 23 октября автомобиль «Шкода Октавия» на полном ходу ударился об отбойник, изменил движение и врезался в маршрутный «ПАЗ». В автобусе находились восемь пассажиров. Они не пострадали.

Водителя «Шкоды» госпитализировали с серьезными травмами. Его пассажира осматривают медики скорой помощи.

В пресс-службе УГИБДД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили, что пострадавших в маршутке нет. Степень тяжести водителя и пассажира «Шкоды» уточняется.

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