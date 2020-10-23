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23.10.2020 18:44
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По-соседски. В окно Парижской соборной мечети бросили петарду

Полиция Парижа оцепила здание Парижской соборной мечети из-за инцидента с петардой.

Как сообщает канал BFMTV 23 октября, кто-то бросил петарду в верующих. Предположительно, это было сделано из окна соседнего с мечетью дома.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Правоохранительные органы Франции пока не сообщают о каких-либо задержаниях.

Напряженное отношение жителей столицы к проповедующим мусульманство гражданам Франции произошло после трагедии в пригороде Парижа, когда молодой человек, выходец из Чечни, убил учителя, который продемонстрировал на уроке карикатуру на пророка Муххамеда.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
Макрону опять на орехи. Только жёлтые жилеты притихли - уже новая волна.
Василий Марущак
Это была не петарда, это была христианская "аврора".
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