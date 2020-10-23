По-соседски. В окно Парижской соборной мечети бросили петарду
Полиция Парижа оцепила здание Парижской соборной мечети из-за инцидента с петардой.
Как сообщает канал BFMTV 23 октября, кто-то бросил петарду в верующих. Предположительно, это было сделано из окна соседнего с мечетью дома.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Правоохранительные органы Франции пока не сообщают о каких-либо задержаниях.
Напряженное отношение жителей столицы к проповедующим мусульманство гражданам Франции произошло после трагедии в пригороде Парижа, когда молодой человек, выходец из Чечни, убил учителя, который продемонстрировал на уроке карикатуру на пророка Муххамеда.