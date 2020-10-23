В США назвали причину уничтожения партии российских аппаратов ИВЛ

Поставленные в США российские аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» действительно уничтожили. В утиль они пошли из-за отсутствия разрешений и опасений пожаров с ними в Петербурге и Москве. Информацию подтвердили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
«Для передачи в пользование в США все аппараты ИВЛ — как произведенные в США, так и вне США — должны иметь либо разрешение 510(k), либо, для раздачи во время пандемии COVID-19, разрешения в соответствии с Разрешением на экстренное применение (РЭП) аппаратов ИВЛ. Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k). В мае были сообщения, что эти аппараты «Авента-М» стали причиной пожаров в России», — приводит ответ FEMA РИА Новости 23 октября.
Собеседник агентства в FEMA уточнил, что аппараты уничтожили в июле. При этом работа в американской сети на 110 вольт не была проблемой.
О том, что 45 аппаратов, поставленных Россией в США в рамках гуманитарной программы, утилизированы как опасные отходы, сообщило издание BuzzFeed 20 октября. Производитель «Авента-М» концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав Ростеха) этому не поверил. «Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — отреагировали в тот же день в КРЭТ.
А 21 октября стало известно, что арбитраж Свердловской области оштрафовал на полмиллиона рублей за продажу некачественных медицинских изделий Уральский приборостроительный завод (входит в Ростех), который поставлял в больницы аппараты ИВЛ «Авента-М».
Два возгорания, предварительными причинами которых называют неполадку с аппаратами ИВЛ, выпускаемыми заводами, произошли с разницей в три дня в Москве (9 мая) и Петербурге (12 мая). В Северной столице возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
После этого губернатор Петербурга распорядился провести проверки всех клиник и стационаров, куда поставлялись аппараты. В самой больнице, которой поставили 237 аппаратов, решили не использовать их до конца расследования. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в лице Аллы Самойловой подписала указ о приостановлении обращения в России аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые производит УПЗ. Под временный запрет, по данным Росздравнадзора, попадают аппараты, произведенные с 1 апреля 2020 года на АО «Уральский приборостроительный завод». От использования этих аппаратов отказались в США, куда их направляли в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.