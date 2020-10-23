В США назвали причину уничтожения партии российских аппаратов ИВЛ

Поставленные в США российские аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» действительно уничтожили. В утиль они пошли из-за отсутствия разрешений и опасений пожаров с ними в Петербурге и Москве. Информацию подтвердили в Федеральном агентстве по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

«Для передачи в пользование в США все аппараты ИВЛ — как произведенные в США, так и вне США — должны иметь либо разрешение 510(k), либо, для раздачи во время пандемии COVID-19, разрешения в соответствии с Разрешением на экстренное применение (РЭП) аппаратов ИВЛ. Модели аппаратов ИВЛ, включенные в эту поставку, не имели разрешения ни по РЭП, ни по 510(k). В мае были сообщения, что эти аппараты «Авента-М» стали причиной пожаров в России», — приводит ответ FEMA РИА Новости 23 октября.