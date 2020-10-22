Производитель аппаратов ИВЛ «Авента-М», горевших в Москве и Петербурге, оштрафован на полмиллиона
Арбитраж Свердловской области оштрафовал на полмиллиона рублей Уральский приборостроительный завод (входит в «Ростех»), который поставлял в больницы аппараты ИВЛ «Авента-М». Решение опубликовано на сайте суда вечером 21 октября.
Росздравнадзор выявил нарушение лицензионных требований при производстве медицинской техники и обратился в суд с заявлением о привлечении завода к ответственности по части 2 статьи 6.33 КоАП РФ («Продажа или ввоз на территорию России недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий»). Суд удовлетворил этот иск и назначил штраф в 500 тысяч рублей. В пресс-службе концерна «Радиоэлектронные технологии», в который входит уральское предприятие, заявили, что нарушения не связаны с произошедшими возгораниями в Москве и Петербурге.
8 сентября был удовлетворён другой иск Росздравнадзора. Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей из-за нарушений лицензионных требований. В ведомстве тогда тоже отмечали, что прямой связи с возгораниями нет.
Два возгорания, предварительными причинами которых называют неполадку с аппаратами ИВЛ, выпускаемыми заводами, произошли с разницей в три дня в Москве (9 мая) и Петербурге (12 мая). В Северной столице возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
После этого губернатор Петербурга распорядился провести проверки всех клиник и стационаров, куда поставлялись аппараты. В самой больнице, которой поставили 237 аппаратов, решили не использовать их до конца расследования. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения в лице Аллы Самойловой подписала указ о приостановлении обращения в России аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», которые производит УПЗ. Под временный запрет, по данным Росздравнадзора, попадают аппараты, произведенные с 1 апреля 2020 года на АО «Уральский приборостроительный завод». От использования этих аппаратов отказались в США, куда их направляли в рамках помощи в борьбе с коронавирусом. В октябре их утилизировали как опасные отходы, так и не воспользовавшись.