«Мы не видели никаких официальных документов». Ростех не верит в то, что в США могли уничтожить российские ИВЛ «Авента-М»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав Ростеха) прокомментировал сообщение издания Buzzfeed о том, что в США «утилизировали» российские ИВЛ.



«Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. <...> Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — заявили 20 октября в КРЭТ.

В концерне также подчеркнули, что сообщения СМИ по поводу «утилизации» поставленных в Америку устройств вряд ли могут восприниматься в качестве «источника официальной и заслуживающей доверия информации».