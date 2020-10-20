«Мы не видели никаких официальных документов». Ростех не верит в то, что в США могли уничтожить российские ИВЛ «Авента-М»
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав Ростеха) прокомментировал сообщение издания Buzzfeed о том, что в США «утилизировали» российские ИВЛ.
«Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. <...> Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — заявили 20 октября в КРЭТ.
В концерне также подчеркнули, что сообщения СМИ по поводу «утилизации» поставленных в Америку устройств вряд ли могут восприниматься в качестве «источника официальной и заслуживающей доверия информации».
Американский сайт Buzzfeed со ссылкой на свои источники заверил, что 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких, поставленных в рамках американо-российского обмена медикаментами, так и не были использованы. Якобы затем их «утилизировали в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов».
ИВЛ «Авента-М» выпускаются Уральским приборостроительным заводом, который входит в КРЭТ.
Российская сторона в начале пандемии рассказала о доставке в США груза с гуманитарной помощью. Госдеп утром 2 апреля уточнил, что страна «согласилась закупить необходимые медицинские товары». Однако в заявлении ведомства было подчеркнуто, что Россия и США «оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала «Фонтанке», что за гуманитарный груз из России США заплатили, но только половину.