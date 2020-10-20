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20.10.2020 17:57
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«Мы не видели никаких официальных документов». Ростех не верит в то, что в США могли уничтожить российские ИВЛ «Авента-М»

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (входит в состав Ростеха) прокомментировал сообщение издания Buzzfeed о том, что в США «утилизировали» российские ИВЛ.

«Мы не видели никаких официальных документов на этот счет. <...> Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — заявили 20 октября в КРЭТ.

В концерне также подчеркнули, что сообщения СМИ по поводу «утилизации» поставленных в Америку устройств вряд ли могут восприниматься в качестве «источника официальной и заслуживающей доверия информации».

Американский сайт Buzzfeed со ссылкой на свои источники заверил, что 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких, поставленных в рамках американо-российского обмена медикаментами, так и не были использованы. Якобы затем их «утилизировали в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов».

ИВЛ «Авента-М» выпускаются Уральским приборостроительным заводом, который входит в КРЭТ.

Российская сторона в начале пандемии рассказала о доставке в США груза с гуманитарной помощью. Госдеп утром 2 апреля уточнил, что страна «согласилась закупить необходимые медицинские товары». Однако в заявлении ведомства было подчеркнуто, что Россия и США «оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала «Фонтанке», что за гуманитарный груз из России США заплатили, но только половину.

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Комментарии (3)

260928241
Рукописи не горят!
Wuhan Proletarian
Наглядная иллюстрация отношения власти к своему народу:
- в США уничтожают опасные для использования приборы;
- в России уничтожают продукты питания высокого качества.
Батарейкин
Без комментариев!
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