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20.10.2020 13:17
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BuzzFeed: Российские ИВЛ в США утилизировали как «опасные отходы». Аппараты так и не использовали

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США приняло решение избавиться от 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких 20 октября 2020 года.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США сообщило о том, что поставленные из России аппараты ИВЛ никогда не использовались в американских больницах.

«Агентство утилизировало 45 российских аппаратов искусственной вентиляции легких, поставленных в рамках американо-российского обмена медикаментами», — сообщает 20 октября Buzzfeed.

Ведомство подтверждает, что аппараты «Авента-М» были распределены между больницами в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, однако с ними возникли «проблемы» — для российской разработки требовалось другое электрическое напряжение. После этого ИВЛ поместили на склады, а затем решили утилизировать.

«Переданные ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов», — уточнили в федеральном агентстве.

Российская сторона в начале пандемии рассказала о доставке в США груза с гуманитарной помощью. Госдеп утром 2 апреля уточнил, что страна «согласилась закупить необходимые медицинские товары». Однако в заявлении ведомства было подчеркнуто, что Россия и США «оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала «Фонтанке», что за гуманитарный груз из России США заплатили, но только половину.

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Комментарии (17)

Alex000
Когда всё сделали правильно...
perekuz
Главное то, что через эти аппараты работали русские хакеры, а по ночам выделялся "Новичок"!
Александр Федотов
"Во-вторых, напоминает BuzzFeed, несколько аппаратов ИВЛ именно этой модели загорались и были причиной пожаров в российских больницах, в результате которых погибли шесть человек, а производителю пришлось остановить выпуск данной продукции."
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