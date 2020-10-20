BuzzFeed: Российские ИВЛ в США утилизировали как «опасные отходы». Аппараты так и не использовали

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США сообщило о том, что поставленные из России аппараты ИВЛ никогда не использовались в американских больницах.

Ведомство подтверждает, что аппараты «Авента-М» были распределены между больницами в Нью-Йорке и в Нью-Джерси, однако с ними возникли «проблемы» — для российской разработки требовалось другое электрическое напряжение. После этого ИВЛ поместили на склады, а затем решили утилизировать.

«Переданные ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов», — уточнили в федеральном агентстве.

Российская сторона в начале пандемии рассказала о доставке в США груза с гуманитарной помощью. Госдеп утром 2 апреля уточнил, что страна «согласилась закупить необходимые медицинские товары». Однако в заявлении ведомства было подчеркнуто, что Россия и США «оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем». Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала «Фонтанке», что за гуманитарный груз из России США заплатили, но только половину.