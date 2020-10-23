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23.10.2020 15:48
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Двое россиян пострадали в смертельном ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Болгарии

Скриншот с сюжета телеканала&nbsp;<a href="https://btvnovinite.bg/bulgaria/tezhka-katastrofa-zatrudnjava-dvizhenieto-po-patja-montana-vidin.html" target="_blank" class="_">bTV</a>
Скриншот с сюжета телеканала bTV

Два человека погибли и пятеро пострадали в лобовом ДТП в Болгарии утром 23 октября. Среди пострадавших есть граждане России.

Как сообщает болгарский телеканал bTV, около половины шестого утра на автодороге Монтана — Видин в районе села Виниште столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус. Последний, по предварительным данным, вез пятерых рабочих со строящегося газопровода «Балканский поток» — граждан России, Беларуси и Украины.

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и один из рабочих. Остальные четверо рабочих и водитель фуры пострадали и были доставлены с больницу, водитель — в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших рабочих двое граждан России, передает ТАСС со ссылкой на информацию из больницы. Они получили черепно-мозговые травмы, но их состояние стабильное.

Полиция выясняет причины аварии.

Скриншот с сюжета телеканала&nbsp;<a href="https://btvnovinite.bg/bulgaria/tezhka-katastrofa-zatrudnjava-dvizhenieto-po-patja-montana-vidin.html" target="_blank" class="_">bTV</a>
Скриншот с сюжета телеканала bTV
Скриншот с сюжета телеканала&nbsp;<a href="https://btvnovinite.bg/bulgaria/tezhka-katastrofa-zatrudnjava-dvizhenieto-po-patja-montana-vidin.html" target="_blank" class="_">bTV</a>
Скриншот с сюжета телеканала bTV
Скриншот с сюжета телеканала&nbsp;<a href="https://btvnovinite.bg/bulgaria/tezhka-katastrofa-zatrudnjava-dvizhenieto-po-patja-montana-vidin.html" target="_blank" class="_">bTV</a>
Скриншот с сюжета телеканала bTV
Скриншот с сюжета телеканала&nbsp;<a href="https://btvnovinite.bg/bulgaria/tezhka-katastrofa-zatrudnjava-dvizhenieto-po-patja-montana-vidin.html" target="_blank" class="_">bTV</a>
Скриншот с сюжета телеканала bTV
Скриншот с сюжета телеканала&nbsp;<a href="https://btvnovinite.bg/bulgaria/tezhka-katastrofa-zatrudnjava-dvizhenieto-po-patja-montana-vidin.html" target="_blank" class="_">bTV</a>
Скриншот с сюжета телеканала bTV
Скриншот с сюжета телеканала&nbsp;<a href="https://btvnovinite.bg/bulgaria/tezhka-katastrofa-zatrudnjava-dvizhenieto-po-patja-montana-vidin.html" target="_blank" class="_">bTV</a>
Скриншот с сюжета телеканала bTV

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