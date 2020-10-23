Два человека погибли и пятеро пострадали в лобовом ДТП в Болгарии утром 23 октября. Среди пострадавших есть граждане России.

Как сообщает болгарский телеканал bTV, около половины шестого утра на автодороге Монтана — Видин в районе села Виниште столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус. Последний, по предварительным данным, вез пятерых рабочих со строящегося газопровода «Балканский поток» — граждан России, Беларуси и Украины.

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и один из рабочих. Остальные четверо рабочих и водитель фуры пострадали и были доставлены с больницу, водитель — в тяжелом состоянии.

