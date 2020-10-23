Путин заявил, что экономика еще не перешла к устойчивому подъему. Президент признал сложной ситуацию на рынке труда
Экономика России еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему с начала пандемии коронавируса. Такое мнение 23 октября высказал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Действительно, по ряду позиций мы видим восстановление. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась вблизи уровня прошлого года. Похожая картина — в части грузооборота на железной дороге, при этом по внутренним перевозкам отмечается и небольшой рост. Вместе с тем видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому, долгосрочному подъему», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в России сохраняется ценовая стабильность, постепенно восстанавливается потребительский спрос. При этом ситуация на рынке труда остается достаточно сложной, отметил Путин. «В сентябре безработица в России составила, как вы знаете, 6,3%. По сравнению с августом ее уровень практически не снизился», — обозначил он.
На работе бизнеса сказывается эпидемиологическая обстановка в стране, но пока субъекты стараются не вводить жесткие ограничения из-за коронавируса. По мнению Путина, регионам надо действовать аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории.