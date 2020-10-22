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22.10.2020 19:52
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Восемь лет за перцовый баллончик. Красноярца отправили в колонию за попытку отбиться от неизвестных, которые оказались сотрудниками ФСБ

Суд в Красноярске приговорил к восьми годам колонии местного жителя Артема Загребельного. Ему вменили два эпизода опасного насилия, причиненного перцовым газом.

Приговор судьей Муштаковой был оглашен 22 октября. Загребельный получил 8 лет колонии за нападение на сотрудников ФСБ. Защищает молодого человека адвокат Алексей Прянишников, он намерен обжаловать приговор.

Как пишет «Медиазона», на суде была просмотрена запись с камер видеонаблюдения. На ней запечатлен тот самый эпизод, за который Загребельного отправили в колонию.

На кадрах видно нескольких мужчин, которые стоят на площадке перед лифтами. Затем туда же приходит молодой человек в капюшоне — это Загребельный. Приезжает один из лифтов, он заходит внутрь, за ним двигается один из ожидающих. Судя по записи, второй спрашивает, на какой этаж едет молодой человек, двери начинают закрываться, мужчина останавливает двери и с помощью двух коллег вытаскивает собеседника из лифта. На площадке юноша начинает сопротивляться и распыляет газ из перцового баллончика. Можно предположить, что в руках у двух мужчин были удостоверения, но они их показать не успели.

Все трое оказались оперативниками ФСБ, которые пришли к Загребельному на разговор и обыск; поводом, писала «Медиазона», стала переписка осужденного с пранкером Евгением Вольновым. Загребельного пытались привлечь по делу о призывах к экстремизму, но никакого хода на данный момент оно не получило.

После задержания над Загребельным издевались и били, а его девушку просили запостить в соцсетях картинку с фашистской символикой, чтобы привлечь ее к административной ответственности.

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Комментарии (19)

dragvs
Просто гопари какие-то. Страна заживет только после основательной люстрации. Героя России Старовойтову в свое время убили за такие призывы
260786601
Три беспредельщика пытались ограбить терпилу, он защищаясь ответил. Где состав преступления?! Судья преступник.
shushu
Беспредел
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