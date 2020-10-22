FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
22.10.2020 19:22
1
Печать

Путин о предложении сократить штат МВД: Никаких решений пока не планируется, это правительственная дискуссия

Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября заявил, что никаких решений о сокращении денежного довольствия и личного состава силовых ведомств не планируется.

«Министерство финансов предлагает это постоянно: есть кризис, нет кризиса. Министерство финансов постоянно выступает за то, чтобы оптимизировать расходы. В целом так поступают практически все министерства финансов во всех странах. Ничего здесь оригинального Министерство финансов Российской Федерации не предлагает. Никаких решений пока у нас не планируется. Мы не планируем ни сокращение, ни увеличение сроков, это просто одно из предложений. Оно пока до меня даже не дошло. Это все дискуссии правительственных ведомств между собой», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос одного из участников заседания.

Напомним, Минфин предложил сократить 10% штата МВД за счет вакансий и перевода на гражданскую службу сотрудников, не занятых правоохранительной функцией.

Кроме того, на базе Министерства внутренних дел предложено создать единую структуру, в которую вольются ФСИН, службы судебных приставов и фельдъегерей. При этом ведомство хочет повысить срок выслуги для выхода на пенсию с 20 до 25 лет. Об этом стало известно из письма первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова первому замминистра МВД Александру Горовому.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Nationalverrater_2
В етом министерстве засели вредители - наймиты Госдепа ! На святое покусились - на пАйки держиморд, сексотов и прочих дармоедов. Чо им сокращать нечего, штоле ?! А больницы, школы, пенсии на что ! Совсем этот министер берега попутал. Надо ему чайку попить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний