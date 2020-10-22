Путин о предложении сократить штат МВД: Никаких решений пока не планируется, это правительственная дискуссия
Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября заявил, что никаких решений о сокращении денежного довольствия и личного состава силовых ведомств не планируется.
«Министерство финансов предлагает это постоянно: есть кризис, нет кризиса. Министерство финансов постоянно выступает за то, чтобы оптимизировать расходы. В целом так поступают практически все министерства финансов во всех странах. Ничего здесь оригинального Министерство финансов Российской Федерации не предлагает. Никаких решений пока у нас не планируется. Мы не планируем ни сокращение, ни увеличение сроков, это просто одно из предложений. Оно пока до меня даже не дошло. Это все дискуссии правительственных ведомств между собой», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос одного из участников заседания.
Напомним, Минфин предложил сократить 10% штата МВД за счет вакансий и перевода на гражданскую службу сотрудников, не занятых правоохранительной функцией.
Кроме того, на базе Министерства внутренних дел предложено создать единую структуру, в которую вольются ФСИН, службы судебных приставов и фельдъегерей. При этом ведомство хочет повысить срок выслуги для выхода на пенсию с 20 до 25 лет. Об этом стало известно из письма первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова первому замминистра МВД Александру Горовому.