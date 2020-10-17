Аверьянов раскрывает план Минфина по оптимизации расходов силовых ведомств. МВД уготована незавидная роль с потерей финансирования и полномочий.

О предложениях Минфина «Фонтанке» стало известно из письма первого заместителя секретаря совета безопасности Юрия Аверьянова первому заму министра внутренних дел Александру Горовому.

Министерство финансов предложило глубокую реформу системы МВД для сокращения расходов и начальников. По замыслу министерства, самостоятельность потеряют ФСИН, ФССП и фельдъегерская служба.

Министерство внутренних дел избавляется от 10 процентов штата за счет вакансий и перевода на гражданскую службу сотрудников, не занятых правоохранительной функцией. Таких в МВД множество, констатирует Минфин перечислением тыловых, юридических, финансовых служб.

Министерство внутренних дел выполняет несвойственные задачи, считает ведомство Антона Силуанова. Переселением соотечественников может заняться Минтруда, а контролем за легальным оборотом наркотиков - Минздрав.



Управленческий аппарат выстроен в МВД неправильно, считают в Минфине. Соотношение начальников и подчиненных следует свести Силовикам пора перестроиться на схему «елочка». Это принцип подразумевает, что права и ответственность руководителя поглощают только небольшую часть прав и ответственности нижестоящего сотрудника. МВД же работает по системе «матрешка» - с полным поглощением полномочий и прав вышестоящего руководителя всех нижестоящих начальников.



Минфин видит единую правоохранительную структуру с объединением на базе МВД других служб - ФСИН, судебных приставов и фельдъегерей. Срок выслуги для выхода на пенсию финансисты предлагают повысить с 20 до 25 лет.

