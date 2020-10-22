Мишустин наградил петербургских медиков орденами и медалями. Двоих посмертно
Пять петербургских медиков получили награды от государства. Тем, кто выжил, их 22 октября вручил премьер-министр Михаил Мишустин.
Список награжденных опубликован на сайте российского правительства. Ордена Пирогова получили ректор Первого меда Сергей Багненко и замдиректора по научной работе Центра Алмазова Александра Конради. Медаль Луки Крымского вручили Екатерине Мироновой, медсестре Александровской больницы.
Еще двоих петербуржцев наградили посмертно — по словам Мишустина, они «боролись за жизнь пациентов с коронавирусом». Обе женщины работали в НИИ им. Джанелидзе и умерли от COVID-19, хотя стационар под инфекционный перепрофилирован не был. Это врач Лариса Веселаго и операционная медсестра Валентина Шужина. Они получили орден Николая Пирогова.