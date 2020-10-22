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22.10.2020 19:27
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Мишустин наградил петербургских медиков орденами и медалями. Двоих посмертно

Пять петербургских медиков получили награды от государства. Тем, кто выжил, их 22 октября вручил премьер-министр Михаил Мишустин.

Список награжденных опубликован на сайте российского правительства. Ордена Пирогова получили ректор Первого меда Сергей Багненко и замдиректора по научной работе Центра Алмазова Александра Конради. Медаль Луки Крымского вручили Екатерине Мироновой, медсестре Александровской больницы.

С медицинской сестрой Городской Александровской больницы (г.Санкт-Петербург) Екатериной Мироновой
С медицинской сестрой Городской Александровской больницы (г.Санкт-Петербург) Екатериной Мироновой
С ректором Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергеем Багненко
С ректором Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергеем Багненко
С заместителем генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Александрой Конради
С заместителем генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Александрой Конради
Вручение государственных наград родственникам посмертно награждённых медицинских работников
Вручение государственных наград родственникам посмертно награждённых медицинских работников

Еще двоих петербуржцев наградили посмертно — по словам Мишустина, они «боролись за жизнь пациентов с коронавирусом». Обе женщины работали в НИИ им. Джанелидзе и умерли от COVID-19, хотя стационар под инфекционный перепрофилирован не был. Это врач Лариса Веселаго и операционная медсестра Валентина Шужина. Они получили орден Николая Пирогова.

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Комментарии (3)

Иван 2пырьев
Шиша сверху можно не читать, его почитает психиатр
ШIШ
С наградами у нас полный швах ! То орден Александра Невского за удар стулом по голове от Кокорина , то пятый орден Пугачевой , которая на общество никогда бесплатно не работала ( пусть птички бесплатно поют !) . То вот теперь медикам , когда у нас каждая третья койка была занята медработником , а при коэффициенте распространения 1,1 это свидетельствую о полной антисанитарии в больницах и среди прежде всего среди медиков В ординаторских и принебрежением элементарных норм - рук не моют ! В Песочном новейшая больница и два слоя пыли ( сам видел) в после операционных палатах - отсюда внутрибольничная инфекция ! И никаких оргвыводов ! А вместо разборки : почему у нас 70 тысяч медиков переболели и других перезаражали - ОРДЕНА ! Да , решение вместо объявления полного настоящего карантина с закрытием границ - тащить всех в страну принудительной эвакуацией оказалось облыжныи в расчете на нашу « Вюликаю и передовую» медицину с немытыми лапами и забытыми после операции инструментами !
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