Евросоюз и Великобритания ввели санкции против двух граждан России и «Центра ГРУ» из-за кибератаки на бундестаг пятилетней давности

«Совет сегодня ввел ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года. Эта кибератака была нацелена на информационную систему парламента и повлияла на ее способность функционировать в течение нескольких дней. Был похищен значительный объем данных, а также затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель», — указал Совет ЕС.

Евросоюз ввел санкции против двух граждан России и «85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» из-за предполагаемой совершенной кибератаки на бундестаг в 2015 году. Об этом 22 октября пишет ТАСС со ссылкой на опубликованные нормативные акты Совета Евросоюза.

В журнале Евросоюза уточняется, что санкции вводятся в отношении Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина.

Те же меры решила предпринять Великобритания, наложив ограничении на двух россиян и «подразделение ГРУ».

13 мая канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правительства заявила о наличии «серьезных доказательств» причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году и назвала эти действия возмутительными.

По информации Der Spiegel, во время атаки на парламент Германии в 2015 году хакеры, вероятно связанные с Главным управлением Генштаба ВС России (бывшим ГРУ), получили доступ к переписке парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012-го по 2015 год. По данным издания, утечка 16 гигабайт данных случилась во время празднования годовщины окончания Второй мировой войны в бундестаге, на которое были приглашены гости из разных стран, включая Россию.

В начале мая стало известно, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина, которого немецкие правоохранители подозревают в атаке на бундестаг. Его также разыскивает Федеральное бюро расследований США как участника группировки Fancy Bear, подозреваемой во вмешательстве в выборы президента.