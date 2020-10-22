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22.10.2020 09:07
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«Мешает работать всем без исключения». Минздрав попросил россиян не делать КТ в целях профилактики

Россиян попросили не делать компьютерную томографию без повода, поскольку она не является инструментом точной диагностики коронавируса, а изменения в легких могут быть и при других видах ОРВИ. Об этом 22 октября заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин.

Он отметил, что во многих регионах России сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях.

«В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты», — пояснил Тюрин в комментарии РИА Новости.

Он отметил, что ПЦР-реакция является самым точным инструментом диагностики, поэтому без симптомов нет смысла делать КТ, которая дополнительно несет высокую лучевую нагрузку.

«Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения», — подчеркнул профессор.

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Комментарии (4)

efela
А при других видах ОРВИ изменения в легких не надо диагностировать?
Litl_m
Этот дятел видел стоимость КТ, чтобы люди ее делали без повода от нечего делать?
doorbal_
стадии.
мешает работать.. чай пить и в смартфоне сидеть мешает..
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