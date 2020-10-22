«Мешает работать всем без исключения». Минздрав попросил россиян не делать КТ в целях профилактики

Россиян попросили не делать компьютерную томографию без повода, поскольку она не является инструментом точной диагностики коронавируса, а изменения в легких могут быть и при других видах ОРВИ. Об этом 22 октября заявил главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин.



Он отметил, что во многих регионах России сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях.



«В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты», — пояснил Тюрин в комментарии РИА Новости.

