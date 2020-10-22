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22.10.2020 00:35
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«Форд» влетел в грузовик на территории Ижорского завода в Колпино. Водитель в больнице

ДТП на территории Ижорского завода закончилось госпитализацией в Колпинском районе Петербурга. Об этом 21 октября сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, в девять вечера «Форд Мондео» врезался в стоящий грузовик «Ман» с полуприцепом по адресу проспект Ленина, 1 в Колпино. В результате столкновения пострадал 33-летний водитель легкового автомобиля. В тяжелом состоянии его доставили в одну из городских больниц.

Дорожная полиция проводит проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося.

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