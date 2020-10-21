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21.10.2020 16:13
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Движение по КАД на развязке с Таллинским шоссе перекроют в ночь на 23 октября

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы на высоковольтных воздушных линиях задержат водителей на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Таллинским шоссе в ночь с 22 на 23 октября. Несколько раз в течение пяти часов движение будут полностью перекрывать.

Как сообщает 21 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 0:00 до 5:00 будут пять раз полностью перекрывать движение по внешнему и внутреннему кольцу КАД, а также съезды с внешнего кольца в Ленобласть: на Красносельское шоссе в направлении Красного Села и на Волхонское шоссе в направлении Пушкина.

Время перекрытия:

  • 0:00 — 0:30,
  • 1:00 — 1:30,
  • 2:00 — 2:30,
  • 3:00 — 3:30,
  • 4:30 — 5:00.

Ограничения на развязке связаны с работами по демонтажу и монтажу высоковольтных воздушных линий, которые проведут в рамках ремонта воздушной линии 35 кВ «Красносельская 1,2». Проезд будут перекрывать для безопасности водителей и их пассажиров, для регулировки движения привлекут патрульные экипажи ГИБДД.

Заказчиком работ выступает ПАО «Ленэнерго». Выполняет их ООО «ПКБ «РЭМ».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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