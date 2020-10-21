Работы на высоковольтных воздушных линиях задержат водителей на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Таллинским шоссе в ночь с 22 на 23 октября. Несколько раз в течение пяти часов движение будут полностью перекрывать.

Как сообщает 21 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 0:00 до 5:00 будут пять раз полностью перекрывать движение по внешнему и внутреннему кольцу КАД, а также съезды с внешнего кольца в Ленобласть: на Красносельское шоссе в направлении Красного Села и на Волхонское шоссе в направлении Пушкина.