Движение по КАД на развязке с Таллинским шоссе перекроют в ночь на 23 октября
Работы на высоковольтных воздушных линиях задержат водителей на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Таллинским шоссе в ночь с 22 на 23 октября. Несколько раз в течение пяти часов движение будут полностью перекрывать.
Как сообщает 21 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 0:00 до 5:00 будут пять раз полностью перекрывать движение по внешнему и внутреннему кольцу КАД, а также съезды с внешнего кольца в Ленобласть: на Красносельское шоссе в направлении Красного Села и на Волхонское шоссе в направлении Пушкина.
Время перекрытия:
- 0:00 — 0:30,
- 1:00 — 1:30,
- 2:00 — 2:30,
- 3:00 — 3:30,
- 4:30 — 5:00.
Ограничения на развязке связаны с работами по демонтажу и монтажу высоковольтных воздушных линий, которые проведут в рамках ремонта воздушной линии 35 кВ «Красносельская 1,2». Проезд будут перекрывать для безопасности водителей и их пассажиров, для регулировки движения привлекут патрульные экипажи ГИБДД.
Заказчиком работ выступает ПАО «Ленэнерго». Выполняет их ООО «ПКБ «РЭМ».