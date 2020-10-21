Повторные выборы в парламент Киргизии назначили на День чекиста

Повторные парламентские выборы в Киргизии после политического кризиса, завершившегося отставкой главы государства, назначены на 20 декабря текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком республики 21 октября.



«Члены ЦИК приняли в среду решение о проведении повторных выборов в парламент 20 декабря 2020 года», — сказал представитель ведомства. На подготовку и проведение 20 декабря голосования из бюджета будет выделено 450 млн сомов (около $ 5,55 млн).

Выборы в высший законодательный орган Киргизии прошли 4 октября, в них приняли участие представители 16 политических партий. Преодолеть 7-процентный барьер смогли лишь четыре из них. На следующий день сторонники проигравших партий организовали митинги в столице, после чего начались массовые беспорядки, которые впоследствии привели к отставке правительства во главе с Кубатбеком Бороновым и президента Сооронбая Жээнбекова.