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21.10.2020 10:49
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Повторные выборы в парламент Киргизии назначили на День чекиста

Повторные парламентские выборы в Киргизии после политического кризиса, завершившегося отставкой главы государства, назначены на 20 декабря текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком республики 21 октября.

«Члены ЦИК приняли в среду решение о проведении повторных выборов в парламент 20 декабря 2020 года», — сказал представитель ведомства. На подготовку и проведение 20 декабря голосования из бюджета будет выделено 450 млн сомов (около $ 5,55 млн).

Выборы в высший законодательный орган Киргизии прошли 4 октября, в них приняли участие представители 16 политических партий. Преодолеть 7-процентный барьер смогли лишь четыре из них. На следующий день сторонники проигравших партий организовали митинги в столице, после чего начались массовые беспорядки, которые впоследствии привели к отставке правительства во главе с Кубатбеком Бороновым и президента Сооронбая Жээнбекова.

20 декабря в РФ — день работников государственной безопасности, в 1917 году была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) при СНК РСФСР. Отмечался в некотороых странах бывшего СССР. В Кыргызстане 20 декабря отмечается день работника органов национальной безопасности.

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