Коронавирусная статистика снизилась в России и в Петербурге

Количество заболевших за сутки новой инфекцией незначительно, но снизилось. Если накануне показатели составили новый антирекорд в 16 319 заболевших по России, из которых 695 в Петербурге, то на 21 октября по всей стране зафиксировали 15 700 новых случаев COVID-19, из которых 684 — в Северной столице.



Петербург продолжает занимать вторую позицию по количеству заболевших коронавирусом. По данным администрации города, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 30 195 человек.