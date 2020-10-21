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21.10.2020 10:36
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Коронавирусная статистика снизилась в России и в Петербурге

Количество заболевших за сутки новой инфекцией незначительно, но снизилось. Если накануне показатели составили новый антирекорд в 16 319 заболевших по России, из которых 695 в Петербурге, то на 21 октября по всей стране зафиксировали 15 700 новых случаев COVID-19, из которых 684 — в Северной столице.

Петербург продолжает занимать вторую позицию по количеству заболевших коронавирусом. По данным администрации города, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 30 195 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 3318 человек. Из них 67 — в обсерваторе, 985 — контактные, 2266 — на самоизоляции.

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Комментарии (22)

260559361
Хотелось бы видеть две цифра - количество протестированных и у скольки из них выл выявлен короновирус. То есть интересен процент . Кстати, согласно исследованиям уважаемых медиков из Германии и Щвейцарии смертность от корона колеблется в пределах от 0,7 до 0,12 %, что ниже, чем от обычного ротовируса.
footballer13
Фъ чуть ли не впервые за всё это время написала "снизилась"! Да ещё и в заголовке!
Что ж такое творится-то?
Alex Freedom
Ну и слава Богу, что начала снижаться! Глядишь, теперь каждый день на 1-2 человека заболевших станет меньше ) Это хорошо!
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