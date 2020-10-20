Семак: Наши ошибки повлияли на исход матча, защитники «Зенита» сыграли не так, как следовало
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы уступили со счетом 1:2 бельгийскому «Брюгге».
— Играли достаточно пассивно в атаке до пропущенного мяча, — заявил Семак на послематчевой пресс-конференции. — После этого смогли и счет сравнять, и создать несколько хороших моментов. Могли победить, но, к сожалению, из-за наших же ошибок в обороне пропустили два мяча, которые не позволили нам сегодня добиться победы. Никакой недооценки не было. Состав, который был, за исключением одного игрока, хоть и молодой, но уже очень опытный, поигравший в Лиге чемпионов. Естественно, «Брюгге» — хорошая команда, но сегодня нам для победы не хватило реализации. Те ошибки, которые мы допустили, конечно, напрямую повлияли на ход матча. Первая ошибка — когда мяч в руку попал, прикрывал корпусом Барриос, и в моменте со вторым пропущенным мячом наши защитники сыграли не так, как следовало. Это индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным мячам.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Брюгге» Филипп Клеман заявил, что он горд своей командой, потому что в отличие от «Зенита» они не способны покупать футболистов по 40 млн евро.