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20.10.2020 23:49
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Семак: Наши ошибки повлияли на исход матча, защитники «Зенита» сыграли не так, как следовало

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал поражение в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы уступили со счетом 1:2 бельгийскому «Брюгге».

— Играли достаточно пассивно в атаке до пропущенного мяча, — заявил Семак на послематчевой пресс-конференции. — После этого смогли и счет сравнять, и создать несколько хороших моментов. Могли победить, но, к сожалению, из-за наших же ошибок в обороне пропустили два мяча, которые не позволили нам сегодня добиться победы. Никакой недооценки не было. Состав, который был, за исключением одного игрока, хоть и молодой, но уже очень опытный, поигравший в Лиге чемпионов. Естественно, «Брюгге» — хорошая команда, но сегодня нам для победы не хватило реализации. Те ошибки, которые мы допустили, конечно, напрямую повлияли на ход матча. Первая ошибка — когда мяч в руку попал, прикрывал корпусом Барриос, и в моменте со вторым пропущенным мячом наши защитники сыграли не так, как следовало. Это индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Брюгге» Филипп Клеман заявил, что он горд своей командой, потому что в отличие от «Зенита» они не способны покупать футболистов по 40 млн евро.

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Комментарии (1)

sektor7
Ошибки главного тренера Зенита конечно видны. Очень слабая подготовка как специалиста. Ни технически, ни тактически.
Не уровень затрат Зенита, не уровень все же нашего клуба.
Но самая большая скамейка помощников.
Замена Оздоева на Ерохина выглядела авантюрой.
В итоге центр в последние минуты провален.
Две атаки через фланг Кругового. Парень очень толковый, но молодой. Где полузащитник в это время был.
Что вообще за игра была в 1 тайме.
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