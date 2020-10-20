Тренер «Брюгге»: Победа над «Зенитом» важнее двух титулов в Бельгии. Мы не можем покупать игроков за 40 млн

Главный тренер футбольного клуб «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На послематчевой пресс-конференции он заявил, что горд своей командой.

– Это суперважная победа, - подчеркнул Клеман. - Бюджеты «Дортмунда» и «Лацио» – другой мир. У нас много молодых игроков, у «Зенита» больше опытных футболистов. Это важный опыт, уверенность для будущего. Мы знаем, что у соперников много сильных качеств, впереди пять финалов. Я не так давно тренирую, это самое важное, что было в моей карьере пока. Даже важнее двух чемпионских титулов, потому что знаю, насколько силен «Зенит», насколько на нас повлияла ситуация с коронавирусом. Как поработал тренер вратарей, подготовивший к этой игре Хорвата. Мы не тот клуб, который может покупать игроков за 40 миллионов, как «Зенит». Мы должны работать над своими игроками. Дело не только в «Брюгге», а во всей стране – мы должны развивать молодых игроков. Такие матчи критически важны для развития.