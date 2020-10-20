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20.10.2020 18:18
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Семак: Не понимаю тех, кто утверждает, что «Зенит» должен побеждать в группе Лиги чемпионов

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед стартом команды в Лиге чемпионов прокомментировал шансы на выход из группы. В интервью «Российской газете» во вторник, 20 октября, он заявил, что уровень российского футбола пока не позволяет рассчитывать на успех в этом турнире.

«Как все знают, Россия в Лиге чемпионов представлена тремя командами. Но ни про одну из них нельзя сказать, что она обязана выходить в плей-офф. Конкурировать на равных с клубами, которые годами выступают в этом турнире и у которых сильнее составы, сложновато. Причин здесь несколько, какой-то одной выделить не могу. Я просто не понимаю тех, кто утверждает, что мы непременно должны побеждать в группе. Сложно сказать, на чем основаны такие суждения. В том же «Брюгге» пять-шесть бельгийцев, остальные — легионеры. В этом плане у них больше свободы, а значит — и преимущества. Там действуют исключительно спортивные принципы: кто сильнее, тот и играет», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Брюгге» пройдет во вторник, 20 октября, в Санкт-Петербурге, на «Газпром Арене». Ранее Семак в интервью «Фонтанке» заявил, что руководство клуба не ставило перед ним задачу выйти из группы.

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Комментарии (4)

Константин. Р
Согласен с Семаком. В Лиге Чемпионов нельзя быть уверенным ни в чем, кроме одного, что каждый игрок выложится на сто процентов и все сделает для победы. А там как карта ляжет.
ЦВБП
Вас никто не просит побеждать в группе ...
Просто выйдите из группы. Государственные деньги хоть как-то отработаете.
Весело получается: платите нам миллионы, но мы вам ничего за это не должны
houspi
Вот когда в российские футбольные (да и по остальным видам) клубы перестанут вливать бюджетные деньги, вот тогда и поговорим кто кому что должен. А пока вы содержитесь на народные деньги, будьте добры, помалкивать и выигрывать.
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