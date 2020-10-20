«Попробуй тут спой». Музыканты «Кино» представили новый видеоклип с архивными записями из Киева

Группа «Кино» представляет очередной новый видеоклип из серии современных прочтений классических песен Виктора Цоя. Ролик «Попробуй спеть вместе со мной» опубликован 20 октября на официальном YouTube-канале группы.



Как и в случае с первыми тремя клипами, «Троллейбус», «Музыка волн» и «Мама, мы все тяжело больны», музыканты играют вживую с оригинальным вокалом Виктора Цоя. Причём играют сразу два басиста «Кино»: участник раннего состава Александр Титов и бас-гитарист группы с 1986 года Игорь Тихомиров.



Фото: предоставлено группой «Кино»

Помимо музыкантов на сцене в кадре появляются фрагменты короткометражной ленты Сергея Лысенко «Конец каникул». Группа «Кино» специально приезжала для съёмок фильма — первого для музыкантов — в столицу Украины в 1986 году.

«Фильм, кадры из которого использованы в клипе, снят в Киеве через два месяца после Чернобыля, а это пострашнее ковида! Эф ю си кей ковид! Будьте здоровы», — отметил в комментарии «Фонтанке» гитарист «Кино» Юрий Каспарян.



Фото: предоставлено группой «Кино»

В клипе «Попробуй спеть вместе со мной» использована графика, которая сделана для больших концертов «Кино», перенесённых с осени 2020 года на 2021-й из-за пандемии COVID-19, о чём музыканты ранее сообщили в специальном видеопослании.

Группа «Кино» впервые появилась на публике после тридцати лет тишины в эфире «Вечернего Урганта» Первого канала в ночь на 3 июля. Сразу после голосования по конституционным поправкам они представили современное прочтение песни «В наших глазах».

Тур 2021 года начнётся с концерта в Минске 7 февраля. Концерты в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, намечены на 13 и 14 февраля. 13 марта «Кино» выступит в Киеве, 17 апреля — в Нижнем Новгороде. Два московских концерта переехали на 14 и 15 мая 2021 года. Концерт в Риге запланирован на 19 июня.



«Фонтанка» сообщила о реюнионе группы осенью 2019 года. Продюсер проекта Александр Цой тогда рассказал нам о смыслах проекта, который готовится вместе с переизданиями всех архивов «Кино» вместе с реставраторами петербургского издательства Maschina Records.

В канун 30-й годовщины со дня трагической гибели Виктора Цоя участник оригинальной записи песни «Попробуй спеть вместе со мной» для альбома «Группа крови» Андрей Сигле рассказал «Фонтанке», как оказался в составе музыкантов «Кино» в титрах к фильму «Игла». «Песни группы «Кино» — наша «Марсельеза», — говорил нам пианист в августе.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»

