Автомобилисты досыпают в пробке на проспекте Луначарского. Дорогу залило из дефектной трубы
Прорыв трубы затормозил движение в Калининском районе Петербурга утром 20 октября. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
По их информации, вода вытекала на участок проезжей части напротив домов
Как рассказали «Фонтанке» в дежурной службе Водоканала, информация о вытекании на дорогу поступила на предприятие в 8:44. На место выехала аварийная бригада, которая локализовала течь в 9:10. «Движение не перекрывалось. На абонентах ситуация на сказалась», — отметили в ГУП.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке проспекта Луначарского от Гражданского проспекта до улицы Черкасова наблюдается небольшой транспортный затор.