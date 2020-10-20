Прорыв трубы затормозил движение в Калининском районе Петербурга утром 20 октября. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

По их информации, вода вытекала на участок проезжей части напротив домов №№ 106–108 на проспекте Луначарского. «Едет только левая полоса», — добавили свидетели события. Судя по фотографиям, в результате аварии образовалась большая лужа.



Как рассказали «Фонтанке» в дежурной службе Водоканала, информация о вытекании на дорогу поступила на предприятие в 8:44. На место выехала аварийная бригада, которая локализовала течь в 9:10. «Движение не перекрывалось. На абонентах ситуация на сказалась», — отметили в ГУП.