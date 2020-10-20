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20.10.2020 09:08
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Упавшую с моста в Фонтанку девушку спасали очевидцы

Экипажи прогулочных судов не дали погибнуть упавшей в Фонтанку 17-летней петербурженке. От переохлаждения ее спасали в плавучем лимузине.

Как стало известно «Фонтанке», в первом часу ночи 20 октября девушка сорвалась в воду с Горсткина моста. Свидетелями несчастья стали прохожие и экипажи прогулочного катера «Ракета» и речного трамвайчика «Марсель».

Более шустрая «Ракета» подоспела к опорам Горсткина моста, пока девушка была на поверхности, и экипаж втащил ее на борт.

Скорую помощь вызвали оперативно, но оставалась актуальной проблема переохлаждения. «Марсель» пришелся кстати. Этот теплоход называют плавучим лимузином, в нем было не в пример теплее продуваемой «Ракеты». Девушку перевели на теплоход, скорая увезла ее в детскую больницу имени Раухфуса.

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Комментарии (5)

Наталия П
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Serg_I
По-другому на борт "водного лимузина" не пускали и там не наливали...
Fjfef
Эффектное селфи удалось)?
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