Упавшую с моста в Фонтанку девушку спасали очевидцы

Экипажи прогулочных судов не дали погибнуть упавшей в Фонтанку 17-летней петербурженке. От переохлаждения ее спасали в плавучем лимузине.



Как стало известно «Фонтанке», в первом часу ночи 20 октября девушка сорвалась в воду с Горсткина моста. Свидетелями несчастья стали прохожие и экипажи прогулочного катера «Ракета» и речного трамвайчика «Марсель».

Более шустрая «Ракета» подоспела к опорам Горсткина моста, пока девушка была на поверхности, и экипаж втащил ее на борт.

Скорую помощь вызвали оперативно, но оставалась актуальной проблема переохлаждения. «Марсель» пришелся кстати. Этот теплоход называют плавучим лимузином, в нем было не в пример теплее продуваемой «Ракеты». Девушку перевели на теплоход, скорая увезла ее в детскую больницу имени Раухфуса.