В Крыму могут построить опреснительные установки за 8 млрд рублей

Первые в России промышленные опреснительные установки мощностью до 40 тысяч кубометров воды в сутки могут установить в Крыму к 2023 году. Всего, на решение проблем водоснабжения полуострова планирую направить более 48 млрд рублей.
На план правительства по обеспечению надежного водоснабжения республики 20 октября обратил внимание «Коммерсантъ». Предполагается, что две опреснительные установки появятся к 2023 году, для этого из федерального бюджета выделят 7,8 млрд рублей и 410 млн рублей из бюджета регионального. Инженерная инфраструктура в эту сумму не входит. Отмечается, что установки буду работать по технологии обратного осмоса, то есть процеживать воду через специальную мембрану.
Также до 2024 года на полуострове должны построить новые сети для водохранилищ Севастополя и завершить строительство очистных сооружений на юге города. Всем мероприятия в комплексе дадут Крыму до 310 тысяч кубометров воды в сутки или 45 процентов к текущему потреблению.
Глава республики Сергей Аксенов ранее говорил, что установки могут появиться в поселке Николаевка, что в 30 километрах от Симферополя. Стоимость опресненной воды для населения оценивалась в 85 рублей за кубометр.