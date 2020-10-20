В Крыму могут построить опреснительные установки за 8 млрд рублей

Первые в России промышленные опреснительные установки мощностью до 40 тысяч кубометров воды в сутки могут установить в Крыму к 2023 году. Всего, на решение проблем водоснабжения полуострова планирую направить более 48 млрд рублей.



На план правительства по обеспечению надежного водоснабжения республики 20 октября обратил внимание «Коммерсантъ». Предполагается, что две опреснительные установки появятся к 2023 году, для этого из федерального бюджета выделят 7,8 млрд рублей и 410 млн рублей из бюджета регионального. Инженерная инфраструктура в эту сумму не входит. Отмечается, что установки буду работать по технологии обратного осмоса, то есть процеживать воду через специальную мембрану.

