Один из пострадавших после ДТП в Купчино воспитанников социального центра остается в больнице
Троих пострадавших в ДТП детей отпустили из больницы после осмотра врачами вечером 19 октября. Четвертый остается под наблюдением.
Как сообщили «Фонтанке» в комитете здравоохранения Смольного, состояние ребенка, которому придется ночевать в больнице, врачи оценили как средней степени тяжести. Остальных после осмотра отпустили, их здоровью ничего не угрожает. Как сообщалось ранее, сразу после аварии никаких серьезных травм у детей выявлено не было, в основном они отделались ссадинами и синяками. В больницу их повезли чтобы убедиться, что нет сотрясения мозга.
Дети в возрасте от 8 до 14 лет возвращались домой после школьных занятий на машине развозки, они живут в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Фрунзенского района. Около пяти часов вечера на перекрестке Малой Балканской и Купчинской улиц в Газель врезалась «Шкода» с 48-летней женщиной за рулем. Известно, что владелица не слишком аккуратный водитель. Также пострадал водитель микроавтобуса, у него травмирована рука.