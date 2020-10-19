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19.10.2020 17:26
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Евролига отменила технические поражения «Зенита»

Баскетбольная Евролига официально отменила технические поражения «Зенита», которые петербуржцы получили за невозможность провести матчи в связи с эпидемией коронавируса в команде. Как сообщили в пресс-службе турнира, игры с «Басконией» и «Валенсией» будут перенесены на более поздний срок, пока без указания даты.

Руководство Евролиги приняло поправки к правилам, которые отменяют ранее принятые решения. Отныне при невозможности заявить на матч минимум восемь здоровых игроков встреча переносится на более позднюю свободную дату. При этом все отложенные встречи должны быть сыграны не позже 13 апреля 2021 года. Каждый матч может быть перенесён до трёх раз.

В петербургском клубе было выявлены 11 случаев коронавируса, из них восемь — у игроков.

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