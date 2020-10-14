Евролига присудила «Зениту» два технических поражения. В клубе вспышка коронавируса

Баскетбольная Евролига присудила петербургскому «Зениту» два технические поражения со счетом 0:20 в матчах 3-го и 4-го туров регулярного чемпионата против «Басконии» и «Валенсии». Как сообщили в пресс-службе лиги, матчи с участием сине-бело-голубых, которые были запланированы на 13 и 15 октября, не состоятся из-за вспышки коронавируса в команде.



Решение принято согласно особому протоколу Евролиги, принятому для сезона-20/21 из-за пандемии COVID-19. Как сообщалось ранее, в петербургском клубе болеют 8 игроков и главный тренер.

