Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом в Петербурге «будет стабильной и не ухудшится». Региональное отделение не столь оптимистично

Все меры, применяемые в Петербурге для борьбы с коронавирусом, стабилизируют эпидемиологическую ситуацию в городе. Об этом 19 октября сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет Интерфакс.

«Все меры, которые уже приняты и которые будут предприняты <...>, весь комплекс мероприятий и усилия петербуржцев приведут к тому, что ситуация будет стабильной и не ухудшится с учетом развития ситуации в целом», — сказала Попова.

По ее словам, на данный момент в Петербурге к подъёму количества случаев заражения коронавирусом готова лечебная и диагностическая базы. Также за последние несколько недель в городе в полтора раза увеличилось количество производимых тестов.