Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом в Петербурге «будет стабильной и не ухудшится». Региональное отделение не столь оптимистично
Все меры, применяемые в Петербурге для борьбы с коронавирусом, стабилизируют эпидемиологическую ситуацию в городе. Об этом 19 октября сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет Интерфакс.
«Все меры, которые уже приняты и которые будут предприняты <...>, весь комплекс мероприятий и усилия петербуржцев приведут к тому, что ситуация будет стабильной и не ухудшится с учетом развития ситуации в целом», — сказала Попова.
По ее словам, на данный момент в Петербурге к подъёму количества случаев заражения коронавирусом готова лечебная и диагностическая базы. Также за последние несколько недель в городе в полтора раза увеличилось количество производимых тестов.
«Обследуются не только люди с клиническими проявлениями, с пневмониями, но и обследуется люди, не имеющие клинических проявлений», — сообщила глава Роспотребнадзора.
Анна Попова отметила, что все принимаемые меры по борьбе с пандемией обсуждались с Бегловым и до конца понедельника все методы защиты населения от коронавируса будут доработаны.
19 октября стало известно, что Смольный планирует ввести «комендантский час» для петербургских ресторанов. Официально о введении этого ограничения может быть объявлено в конце этой недели.
За последние сутки в Петербурге обнаружено 686 новых случаев заражения коронавирусом. По словам представителей регионального Роспотребнадзора, пока что прогноз по ситуации с заболеванием неблагоприятный и рост количества заразившихся только продолжается.