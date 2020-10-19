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19.10.2020 17:30
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Глава Роспотребнадзора: Ситуация с коронавирусом в Петербурге «будет стабильной и не ухудшится». Региональное отделение не столь оптимистично

Все меры, применяемые в Петербурге для борьбы с коронавирусом, стабилизируют эпидемиологическую ситуацию в городе. Об этом 19 октября сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, пишет Интерфакс.

«Все меры, которые уже приняты и которые будут предприняты <...>, весь комплекс мероприятий и усилия петербуржцев приведут к тому, что ситуация будет стабильной и не ухудшится с учетом развития ситуации в целом», — сказала Попова.

По ее словам, на данный момент в Петербурге к подъёму количества случаев заражения коронавирусом готова лечебная и диагностическая базы. Также за последние несколько недель в городе в полтора раза увеличилось количество производимых тестов.

«Обследуются не только люди с клиническими проявлениями, с пневмониями, но и обследуется люди, не имеющие клинических проявлений», — сообщила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова отметила, что все принимаемые меры по борьбе с пандемией обсуждались с Бегловым и до конца понедельника все методы защиты населения от коронавируса будут доработаны.

19 октября стало известно, что Смольный планирует ввести «комендантский час» для петербургских ресторанов. Официально о введении этого ограничения может быть объявлено в конце этой недели.

За последние сутки в Петербурге обнаружено 686 новых случаев заражения коронавирусом. По словам представителей регионального Роспотребнадзора, пока что прогноз по ситуации с заболеванием неблагоприятный и рост количества заразившихся только продолжается.

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Комментарии (3)

AleksandrP
Самая, с моей точки зрения, естественная мера - повсеместное сокращение межвременных интервалов в городском общественном транспорте - автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.
Ведь в час пик есть же возможность транспорту ходить чаще? Есть!
Значит, следует просто расширить час пик - ну, хотя бы, в два раза.
Ведь вся толчея в основном - в общественном транспорте.

В метро же конкретно - открывать все эскалаторы, не заталкивать граждан на один.

Открывать все выходы наружу, не закупоривать людей.

Сделано хотя бы частично что-нибудь из этих вполне очевидных мер?
Нет!

Зато - ночью в ресторанах не толпиться:)
Ну не смешно ли?
263843251
Интересно, с чего она будет стабильной?
Баба Нюра
А можно полюбопытствовать, какие именно меры предпринимаются в СПБ, чтобы стабилизировать ситуацию? В магазинах и транспорте как ходили без масок, так и ходят. Ну уданку Беглов перевел в основном только своих сотрудников.
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